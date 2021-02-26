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В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома после взрыва газа

, 10:26 Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома после взрыва газа
МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Утром в пятницу, 26 февраля, на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде проводится эвакуация жителей дома №3 корпуса 2. Ранее сегодня на цокольном этаже здания – в суши-баре – произошел взрыв газа.

Жительница дома сообщила журналистам, что собирает вещи, поскольку ее и соседей эвакуируют. Гражданка отметила, что в квартире над суши-баром взрывной волной выбило стекла. Территория вокруг дома оцеплена.

Ранее сегодня в пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что информация о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступила в 9.13. На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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