В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома после взрыва газа

Утром в пятницу, 26 февраля, на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде проводится эвакуация жителей дома №3 корпуса 2. Ранее сегодня на цокольном этаже здания – в суши-баре – произошел взрыв газа.
Жительница дома сообщила журналистам, что собирает вещи, поскольку ее и соседей эвакуируют. Гражданка отметила, что в квартире над суши-баром взрывной волной выбило стекла. Территория вокруг дома оцеплена.
Ранее сегодня в пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что информация о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступила в 9.13. На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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