В Эстонии планируют ужесточения ограничений из-за коронавируса

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8 марта 2021, 19:11

Эстония, Таллин, фото: pixabay.com

В Эстонии может быть введен локдаун из-за распространения коронавируса в стране. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В стране распространяется британский штамм вируса COVID-19.

"Британский штамм намного более агрессивен и заразен, чем другие, что объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Мы сейчас проверяем эту информацию, и если это правда, мы будет вынуждены закрыть страну на какое-то время", - отметила Каллас. Она уточнила, что в больницах Эстонии ежедневно прибавляются пациенты с коронавирусом, у которых затруднено дыхание и высокая температура.

Премьер считает необходимым перевести учеников школ на дистанционное обучение, закрыть магазины (за исключением продовольственных и аптек) и рестораны, отменить развлекательные мероприятия.

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