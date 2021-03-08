В Эстонии планируют ужесточения ограничений из-за коронавируса
8 марта 2021, 19:11
В Эстонии может быть введен локдаун из-за распространения коронавируса в стране. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В стране распространяется британский штамм вируса COVID-19.
"Британский штамм намного более агрессивен и заразен, чем другие, что объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Мы сейчас проверяем эту информацию, и если это правда, мы будет вынуждены закрыть страну на какое-то время", - отметила Каллас. Она уточнила, что в больницах Эстонии ежедневно прибавляются пациенты с коронавирусом, у которых затруднено дыхание и высокая температура.
Премьер считает необходимым перевести учеников школ на дистанционное обучение, закрыть магазины (за исключением продовольственных и аптек) и рестораны, отменить развлекательные мероприятия.
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