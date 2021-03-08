Тунис сократил карантин для туристов

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8 марта 2021, 17:03

Тунис, фото: pixabay.com

Власти Туниса сократили срок карантина для иностранных туристов, с семи суток до двух. Нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до приезда и пройти экспресс-тест по прибытию.

Также с 8 марта разрешено передвигаться между регионами, у местных властей есть право закрывать въезд в регион, если число заражений коронавирусом увеличится.

Более того, с 8 марта туристические рестораны могут работать до восьми часов вечера. В отелях возобновляется проведение мероприятий с численностью участников не более 50%.

Ранее стало известно, что в Таиланде сократят срок карантина для приезжающих иностранцев.