Тунис сократил карантин для туристов

Власти Туниса сократили срок карантина для иностранных туристов, с семи суток до двух. Нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до приезда и пройти экспресс-тест по прибытию.
Также с 8 марта разрешено передвигаться между регионами, у местных властей есть право закрывать въезд в регион, если число заражений коронавирусом увеличится.
Более того, с 8 марта туристические рестораны могут работать до восьми часов вечера. В отелях возобновляется проведение мероприятий с численностью участников не более 50%.
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