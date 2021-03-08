В Таиланде сократят срок карантина для приезжающих иностранцев

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8 марта 2021, 16:11

Таиланд, фото: pixabay.com

Власти Таиланда сократят срок карантина для приезжающих иностранцев, сделавших прививку от коронавируса, с 14 дней до семи дней. Новые условия вступят в силу с апреля 2021 года.

Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул. Такое послабление коснётся туристов, которые получили вакцину в течение трех месяцев до момента въезда, добавил министр. Срок пребывания в карантине составит 10 дней, если иностранец имеет только справку об отсутствии коронавируса.

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