В Таиланде сократят срок карантина для приезжающих иностранцев
8 марта 2021, 16:11
Власти Таиланда сократят срок карантина для приезжающих иностранцев, сделавших прививку от коронавируса, с 14 дней до семи дней. Новые условия вступят в силу с апреля 2021 года.
Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул. Такое послабление коснётся туристов, которые получили вакцину в течение трех месяцев до момента въезда, добавил министр. Срок пребывания в карантине составит 10 дней, если иностранец имеет только справку об отсутствии коронавируса.
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