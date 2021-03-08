В Финляндии ужесточили карантинные меры в 15 регионах страны

Парламент Финляндии одобрил закрытие ресторанов и баров в 15 регионах страны из-за ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Решение было принято на заседании в понедельник, 8 марта.
Рестораны, бары, кафе и ночные клубы будут закрыты на три недели, начиная с 9 марта. Продавать еду можно только навынос. При этом заведения общепита продолжат работать в обычном режиме в четырех регионах Финляндии, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной.
Кроме того, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.
Отмечается, что локдаун в Финляндии продлится до 28 марта.
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