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Карантинные ограничения смягчили в ряде регионов Германии

, 13:01 Источник: ТАСС

Карантинные ограничения смягчили в ряде регионов Германии
Берлин, pixabay.com

В Германии вступило в силу смягчение карантинного режима. С 8 марта, некоторым регионам позволено открыть непродовольственные магазины, музеи, галереи, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы.

Кроме того, в ряде регионов Германии смягчаются ограничения социальных контактов – будет разрешено встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств, не считая детей в возрасте до 14 лет. До настоящего момента в гости можно было пригласить только одного человека.

Напомним, с 1 марта на территории Германии начали функционировать школы, детские сады и парикмахерские.

ЕТ

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