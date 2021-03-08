Карантинные ограничения смягчили в ряде регионов Германии

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8 марта 2021, 13:01 Источник: ТАСС

Берлин, pixabay.com

В Германии вступило в силу смягчение карантинного режима. С 8 марта, некоторым регионам позволено открыть непродовольственные магазины, музеи, галереи, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы.

Кроме того, в ряде регионов Германии смягчаются ограничения социальных контактов – будет разрешено встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств, не считая детей в возрасте до 14 лет. До настоящего момента в гости можно было пригласить только одного человека.

Напомним, с 1 марта на территории Германии начали функционировать школы, детские сады и парикмахерские.