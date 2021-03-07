Глава Минздрава Италии назвал условия использования вакцины «Спутник V»

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7 марта 2021, 20:52

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о возможном использовании и производстве вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами. По его словам, он открыт для обсуждения с российскими властями.

«Если вакцина действует, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) говорят нам, что вакцина эффективна и надежна, меня мало интересует, какова национальность ученых, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея», - пояснил он в программе государственного телеканала Rai 3.

Сперанца отметил, что «абсолютно открыт» в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые производят в мире. При этом ему важен «хороший результат» проверок, которые должны осуществить соответствующие агентства. Он добавил, что в настоящее время главной задачей на глобальном уровне является «максимально широкая вакцинация населения», поэтому «не имеет никакого смысла возводить некие националистические барьеры».

Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия ведет переговоры с правительством Италии по производству вакцины в стране, поскольку есть много регионов, которые в этом заинтересованы. По его словам, Москва намерена сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech. Он уточнил, что производство «Спутника V» в Италии может начаться уже в июне.