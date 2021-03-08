Президент Сирии Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом

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8 марта 2021, 15:36

Башар Асад, фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник, 8 марта, в канцелярии главы республики.

«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии. Сирийский лидер продолжит работать, находясь на карантине.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Максим Орешкин заразился коронавирусом, но находится на связи в дистанционном режиме.