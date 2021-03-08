Президент Сирии Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом
8 марта 2021, 15:36
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник, 8 марта, в канцелярии главы республики.
«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии. Сирийский лидер продолжит работать, находясь на карантине.
Ранее сообщалось, что помощник президента России Максим Орешкин заразился коронавирусом, но находится на связи в дистанционном режиме.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.