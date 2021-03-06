Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID-19

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6 марта 2021, 12:20 Источник: РИА Новости

Максим Орешкин, фото: Ministry of Economy Russia/Globallookpress.com

Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всех коллег, и Максима Станиславовича Орешкина, который тоже очень много работал, чтобы эта программа случилась. К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь», - высказал глава правительства в ходе совещания по вопросу социально-экономического развития Кемеровской области.

6 марта Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года.