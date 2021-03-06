Мясников назвал фактор, повышающий риск заболеть коронавирусом

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6 марта 2021, 07:59

пробирки, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, у представителей какого пола больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией. По его словам, возбудитель проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в легких.

«У мужчин их больше чем у женщин, а у кого больше рецепторов — у того больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что именно поэтому женщины намного реже заражаются коронавирусом по сравнению с мужчинами. Врач добавил, что у детей таких рецепторов почти нет, поэтому они редко болеют COVID-19.

Кроме того, эксперт уточнил, что количество ангиотензинпревращающих рецепторов отличается у представителей разных рас. Например, у негроидной и азиатской их больше, чем у европеоидной, поэтому представители первых двух болеют коронавирусом больше и тяжелее, пояснил он.