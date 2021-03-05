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Депутат Онищенко назвал COVID-19 «довольно консервативным»

, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Депутат Онищенко назвал COVID-19 «довольно консервативным»
Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Академик РАН, депутат Государственной думы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в рамках разговора с журналистами назвал коронавирус нового типа "довольно консервативным".

Онищенко подчеркнул, что возбудителю COVID-19 не свойственны изменения, которые обычно выявляются у вируса гриппа. Академик отметил, что в настоящий момент у коронавируса есть один штамм, а о новом можно будет говорить в том случае, когда вирус перейдет с животных на человека.

То, что сейчас считается новыми штаммами, подчеркнул Геннадий Онищенко, на самом деле подтипы COVID-19. Вирус, однако, действительно мутирует и приобретает новые свойства, уточнил эксперт.

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