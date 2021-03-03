Премьер-министр Латвии: британский штамм ковида распространяется стремительно

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3 марта 2021, 16:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Увы, ограничения в связи с коронавирусом в Латвии еще ужесточатся. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. К сожалению, стремительное распространение британского штамма способствуют введению новых строгих мер.

«Мы констатировали, что заболеваемость в Латвии по-прежнему высока: больницы находятся в критическом состоянии и многие медицинские услуги не доступны, а британская мутация ковида уже распространилась по всей территории страны, что вызывает беспокойство. Многие, видимо, не понимают, что снижение заболеваемости могло бы быть более быстрым без нового штамма. Если снять ограничения, то мы увидели бы тоже самое, что произошло в Ирландии и Эстонии. Но и оставлять так как есть тоже недостаточно», - заявил премьер Латвии СМИ.

Что думают по данному поводу латвийские врачи?

Специально для «АН» комментарии члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса: «Ситуация, увы, не становится лучше. Угроза нового штамма есть. И следует ее оценивать серьезно! Более того, он распространяется агрессивно и быстро. Возможно, что следует ввести более жесткие меры. А как иначе? К сожалению, многие жители не понимают серьезности ситуации – жаль. Число инфицированных может увеличится… резко увеличится».