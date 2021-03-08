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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о попытке госпереворота

, 14:18 Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о попытке госпереворота
флаг Сербии, фото: pixabay.com

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о попытке госпереворота в стране. Она также сообщила, что в этом замешаны функционеры правящей Сербской прогрессивной партии и высокие чины из МВД.

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – заявила премьер. «Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», - сказала Брнабич. По её словам, расследование должно раскрыть весь механизм до «последнего винтика».

Ранее министр внутренних дел Александр Вулин сообщил, что по данным правоохранительных органов президент Сербии Александр Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались 1572 раза.

В начале февраля в уголовной полиции Сербии заявили о готовившемся покушении на президента страны Вучича.

НС

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