Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о попытке госпереворота в стране. Она также сообщила, что в этом замешаны функционеры правящей Сербской прогрессивной партии и высокие чины из МВД.
«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – заявила премьер. «Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», - сказала Брнабич. По её словам, расследование должно раскрыть весь механизм до «последнего винтика».
Ранее министр внутренних дел Александр Вулин сообщил, что по данным правоохранительных органов президент Сербии Александр Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались 1572 раза.
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