В уголовной полиции Сербии заявили о готовившемся покушении на президента страны Вучича
8 февраля 2021, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Управления уголовной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на лидера страны Александра Вучича могли совершить покушение в ходе открытия памятника основателю сербского государства Стефану Немане.
Вечером 27 февраля Александр Вучич вместе с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и членами правительства Сербии торжественно открыл монумент. Чтобы обеспечить безопасность политика на мероприятии присутствовали более 859 спецназовцев, поскольку поступила информация о возможной попытке покушения.
Ранее глава сербского МВД Александр Вулин предположил, что обнаруженная у крупной преступной группировки снайперская винтовка была предназначена именно для покушения на Александра Вучича.
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