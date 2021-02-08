В уголовной полиции Сербии заявили о готовившемся покушении на президента страны Вучича

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8 февраля 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Сербии Александр Вучич, Vincent Isore/Keystone Press Agency

Глава Управления уголовной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на лидера страны Александра Вучича могли совершить покушение в ходе открытия памятника основателю сербского государства Стефану Немане.

Вечером 27 февраля Александр Вучич вместе с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и членами правительства Сербии торжественно открыл монумент. Чтобы обеспечить безопасность политика на мероприятии присутствовали более 859 спецназовцев, поскольку поступила информация о возможной попытке покушения.

Ранее глава сербского МВД Александр Вулин предположил, что обнаруженная у крупной преступной группировки снайперская винтовка была предназначена именно для покушения на Александра Вучича.