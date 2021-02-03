Вучич заявил, что никто не может разрушить дружбу России и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил удовлетворение результатами состоявшегося в среду телефонного разговора с Владимиром Путиным.
По словам сербского лидера, налицо прогресс российско-сербского сотрудничества во всех областях. Вучич отметил, что «очень доволен результатами сердечного, искреннего и дружеского разговора с президентом Российской Федерации», добавив, что «впереди нас ждут годы отличных российско-сербских отношений».
Вучич также подчеркнул, что никто не может разрушить дружбу России и Сербии, а отношения двух стран стабильны и развиваются по восходящей.
Ранее сообщалось, что президент Сербии попросил о поставках новых партий вакцины «Спутник V».
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