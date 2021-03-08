Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол своего второго ребенка

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8 марта 2021, 12:46 Источник: CBS

принц Гарри и герцогиня Меган, Cbs/Keystone Press Agency

Принц Гарри и Меган Маркл в рамках интервью американской телеведущей Опре Уинфри раскрыли одну из ключевых интриг последних дней – семейная пара назвала пол своего второго ребенка, который скоро родится.

Меган с улыбкой позволила Гарри рассказать журналистке о поле их второго ребенка. Принц радостно сообщил, что у них с супругой будет девочка. Отметим, что в настоящий момент пара воспитывает сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.

Ранее сегодня Маркл сообщила, что пребывание в британской королевской семье оказалась для нее невыносимым, она даже задумывалась об уходе из жизни.