Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол своего второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл в рамках интервью американской телеведущей Опре Уинфри раскрыли одну из ключевых интриг последних дней – семейная пара назвала пол своего второго ребенка, который скоро родится.
Меган с улыбкой позволила Гарри рассказать журналистке о поле их второго ребенка. Принц радостно сообщил, что у них с супругой будет девочка. Отметим, что в настоящий момент пара воспитывает сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.
Ранее сегодня Маркл сообщила, что пребывание в британской королевской семье оказалась для нее невыносимым, она даже задумывалась об уходе из жизни.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.