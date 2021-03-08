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Принц Гарри заявил, что отец перестал с ним разговаривать

, 12:15 Источник: CBS

Принц Гарри заявил, что отец перестал с ним разговаривать
принц Гарри, Cbs/Keystone Press Agency

Принц Гарри в ходе разговора с журналисткой Опрой Уинфри заявил, что его отец – принц Чарльз – перестал с ним разговаривать, узнав о решении сына отказаться от статуса старшего члена королевской семьи.

Гарри отметил, что перед тем, как объявить об их с супругой Меган решении публично, захотел обсудить планы с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом. По словам молодого принца, у него было три разговора с бабушкой и две беседы с отцом, прежде чем Чарльз перестал отвечать на звонки сына и попросил его изложить все в письменной форме.

По словам принца Гарри, он должен был принять решение об отходе от обязанностей члена королевской семьи и отъезде в другую страну, чтобы сохранить собственное психическое здоровье, а также здоровье своих жены и сына.

ЕТ

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