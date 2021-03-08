Меган Маркл призналась, что они с принцем Гарри сыграли «настоящую» свадьбу тайно

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8 марта 2021, 10:26 Источник: CBS

свадьба принца Гарри и Меган Маркл, Ben Stevens/ZUMAPRESS.com

Бывшая американская актриса Меган Маркл в рамках интервью Опре Уинфри, которое вышло сегодня рано утром, призналась, что они с принцем Гарри тайно поженились за три дня до официальной свадьбы.

Меган заявила, что они с принцем заранее позвонили архиепископу и сообщили, что скоро будет устроен "спектакль для всего мира", однако они хотят заключить союз "для себя".

Церемония, как отметила герцогиня Сассекская, прошла без членов семьи и гостей на заднем дворе их дома, на ней присутствовал лишь архиепископ Кентерберийский.

Ранее сегодня Меган Маркл сообщила, что во время исполнения королевских обязанностей "не хотела жить".