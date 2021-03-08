Бывшая жена богатейшего человека планеты Безоса вышла замуж за школьного учителя

Бывшая супруга богатейшего человека в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вступила в брак с преподавателем естественных наук в частной школе американского города Сиэтл.
Новый супруг Маккензи Скотт, которого зовут Дэн Джуэтт, сообщил, что работал учителем большую часть своей жизни, а теперь, "по счастливой случайности", женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых он знает.
Представитель Amazon в свою очередь заявил, что Джефф Безос считает Дэна Джуэтта замечательным парнем. Предприниматель также заметил, что "счастлив и рад" за свою экс-супругу и ее нового мужа.
Отметим, что Маккензи Скотт после развода с Джеффом Безосом стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов Америки – ее состояние составило 36 миллиардов долларов. Она активно занимается благотворительностью и пожертвовала на эти цели более 1,7 миллиарда долларов.
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