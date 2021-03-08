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NYT: США планируют в ближайшие недели осуществить несколько кибератак по российским системам

, 08:10 Источник: The New York Times

NYT: США планируют в ближайшие недели осуществить несколько кибератак по российским системам
код, pixabay.com

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что США планируют в течение ближайших трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями.

Как сообщили анонимные инсайдеры, Соединенные Штаты Америки в обозримом будущем произведут "скрытые контрудары", о которых узнают президент России Владимир Путин, российская разведка, военные РФ, однако не будет осведомлен внешний мир.

В газете также сообщается, что США якобы планируют ввести экономические санкции в отношении Москвы в качестве ответа за хакерские действия, вменяемые России.

ЕТ

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