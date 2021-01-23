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Россиянин рассказал о киберпреступлениях в США, его арестовали в Нью-Йорке

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россиянин рассказал о киберпреступлениях в США, его арестовали в Нью-Йорке
планшет, фото: pixabay.com

Гражданин России Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США. Мужчина в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов, говорится в судебных документах.

Фирсов рассказал, что был администратором сайта deer.io, где продавалась украденная информация о кредитных картах и прочие персональные данные. Отмечается, что россиянин торговал номерами социального страхования, датами рождения и адресами американцев. Этой информации зачастую достаточно для того, чтобы мошенническим образом получить кредитную карту или кредит на имя жертвы, уточнили в источнике. В материалах сделки сказано, что сайт функционировал с 2013 по 2020 гг., а доход от незаконных продаж составил 17 млн дол.

Мужчина пояснил, что в основном его жертвами были россияне, но около 1,2 млн дол. удалось заработать на американцах. Этот факт позволил ФБР преследовать Фирсова и задержать его по приезде в страну. За три дня до операции они приобрели у него на сайте информацию о 1100 геймерах за 20 долларов в биткоинах. Россиянина арестовали 7 марта 2020 года после того, как он прилетел в Нью-Йорк. 

БА

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