Глава ВОЗ оценил разговор с Мурашко о мерах в борьбе с коронавирусом и вакцине «Спутник V»
7 марта 2021, 19:27
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у него прошёл конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Представители обеих стран пообщались в субботу.
«У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку», - высказал он.
В пресс-службе Минздрава РФ пояснили, что в ходе разговора были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.
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