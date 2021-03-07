Российские медики назвали примерные сроки роста заболеваемости COVID-19

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7 марта 2021, 15:42 Источник: РИА Новости

человек в маске, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Медики рассказали, когда может вырасти уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России. Скорее всего, это начнется весной.

«Я считаю, что в середине весны... Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», - пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, весной наблюдается повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, а воздух способствует передаче инфекции из-за влажности определенной температуры в средней полосе России. При этом он предположил, что снижение заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.

«Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается», - поддержал мнение коллеги доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Врач добавил, что статистика по заболевшим коронавирусом может держаться примерно на одном и том же уровне, поскольку «есть люди, которые не встречались с вирусом». Также есть те, кто перенес COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, но не обращался к врачу из-за боязни уйти на самоизоляцию.