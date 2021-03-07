Ван И: Китай безвозмездно поставляет вакцины против коронавируса в 69 стран

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7 марта 2021, 13:42 Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в воскресенье, 7 марта, что власти Китая безвозмездно поставляют вакцины против коронавируса нового типа в 69 государств и еще 43 странам продают их.

Ван И отметил, что в рамках инициативы COVAX китайская сторона пообещала предоставить 10 млн доз вакцин в целях удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран.

Глава МИД Китая подчеркнул, что вакцина является мощнейшим оружием против коронавируса нового типа, которое вселяет надежду на спасение жизней. Министр также уточнил, что КНР "непоколебимо выступает" за доступность данных препаратов как "глобального общественного блага".