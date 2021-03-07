Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 марта 2021, 13:02 Источник: РФПИ

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Днем в воскресенье, 7 марта, стало известно, что Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V". Это произошло в рамках ускоренной процедуры.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что "Спутник V" зарегистрирован в Республике Северная Македония.

Так, российская вакцина, созданная учеными центра им. Н.Ф. Гамалеи, к настоящему моменту одобрена в 46 странах с общим населением более 1,2 миллиарда человек. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что спрос на "Спутник V" сейчас растет в Европе и во всем мире.