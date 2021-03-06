Инфекционист Фаучи сравнил эффективность российской вакцины «Спутник V» и препаратов Pfizer и Moderna

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6 марта 2021, 14:48

медик, фото: pixels.com

Главный инфекционист США Энтони Фаучи ответил на вопрос журналиста, сделал бы он прививку против новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» или китайским препаратом.

«Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», - высказал он в интервью греческому телеканалу Skai.

Фаучи отметил, что его почти не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах препаратов. По его словам, тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность.

«После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», - утонил эксперт.

Инфекционист добавил, что у большинства людей симптомы длятся около 24 часов, но у некоторых пациентов могут и дольше.