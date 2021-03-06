Врачи перечислили обследования, которые следует пройти переболевшим коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 марта 2021, 10:32 Источник: АиФ

фото: медик, pixabay.com

Врачи рассказали, какие обследования необходимо пройти переболевшим новой коронавирусной инфекцией. В первую очередь специалисты советуют проверить сердце, легкие, психику и эндокринную систему.

Врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан назвал одним из самых опасных осложнений даже после легкой формы коронавируса - миокардит - воспалительный процесс в мышечном слое сердца. По его словам, основными признаками заболевания являются слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Кардиолог может назначить ЭхоКГ, МРТ сердца, исследования на сердечные топонины I и T.

Другим распространенным последствием COVID-19 Белан назвал гиперкоагуляцию - склонность к образованию тромбов. Из-за нарушенной работы системы свертывания крови в тканях организма формируются микроскопические тромбы в большом количестве, что приводит к ухудшению кровоснабжения и другим симптомам, например, одышке или даже неврологическим расстройствам, пояснил он. Для постановки диагноза нужно сделать коагулограмму.

А вот пульмонолог Владимир Бекетов напомнил о фиброзных изменениях в легких. После выздоровления у человека на протяжении полутора-трех месяцев может сохраняться кашель и одышка, уточнил он. Врач призывает бросить курить, а также заняться дыхательной гимнастикой и ходить на массаж.

Врач-эндокринолог Юрий Потешкин рекомендует сдать глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин, чтобы выявить раннюю стадию диабета. Он пояснил, что при вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая вместе с изоляцией и сопряженными с ней нерациональным питанием и малоподвижным образом жизни повышает риск заболевания.