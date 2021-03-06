Инфекционист Вознесенский назвал период заразности переболевших COVID-19 для окружающих

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6 марта 2021, 10:10 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixabay.com

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, сколько может оставаться заразным для окружающих переболевший новой коронавирусной инфекцией.

«Длительность заболевания (COVID-19 – ред.) чаще всего не превышает двух недель, но, тем не менее, у некоторых людей, особенно с ослабленным иммунитетом, определенный вирусный тип. То есть он после клинического выздоровления выделяет вместе с воздухом вирус, это может сохраняться до полугода, но концентрация этого вируса гораздо меньше, чем в период болезни», - пояснил он.

Вознесенский отметил, что людей, выделяющих COVID-19 длительное время, не так уж и много. По его словам, вирус с низкой концентрацией нечасто приводит к большому количеству заболевших.