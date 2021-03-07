Переболевшая COVID-19 жительница Великобритании страдает от невыносимых запахов

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7 марта 2021, 16:55 Источник: Mirror

насморк, pixabay.com

Репортер из Северного Уэльса по имени Джеймелуиза Хадспит в декабре прошлого года заразилась коронавирусом нового типа, но после выздоровления она заметила, что постоянно ощущает неприятные запахи.

Журналистка в течение длительного времени полагала, что источник невыносимого запаха находится в ее квартире, поэтому постоянно делала уборку, однако впоследствии она поняла, что чувствует его в магазинах и при выгуле своей собаки. Позже Хадспит выяснила, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после перенесенного COVID-19.

Репортер уточнила, что долго ощущала смесь "ароматов" тухлых яиц, прогорклого мяса, рыбы и сточных вод.