Стоматолог Шаргородский рассказал о негативных последствиях ношения масок

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21 февраля 2021, 10:16 Источник: Звезда

прием у стоматолога, pixabay.com

Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал в беседе с журналистами, как использование медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен. По словам эксперта, это средство защиты может привести к проблемам.

Шаргородский отметил, что прикрытие рта и носа в течение длительного времени способно вызвать сухость во рту, которая в свою очередь может привести к развитию кариеса и заболевания десен.

Стоматолог подчеркнул, что носить маску необходимо, но следует "каким-то образом" делать перерывы, чтобы патологические микроорганизмы могли выходить из полости рта.

Врач также уточнил, что последствием использования масок может быть неприятный запах изо рта, поэтому в условиях пандемии желательно чаще чистить зубы и полоскать рот.