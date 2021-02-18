В Москве пассажир несколько раз ударил водителя такси за просьбу надеть маску

В Москве между водителем такси и пассажиром вспыхнул конфликт из-за того, что клиент не пожелал надевать во время поездки защитную маску. Данную информацию предоставили в правоохранительных органах.
Происшествие случилось в минувшую среду, 17 февраля. В полицию обратился таксист, который сообщил, что при выполнении заказа на северо-западе Москвы у него возник конфликт с пассажиром. Гражданин категорически отказался надевать маску, а затем нанес водителю несколько ударов по голове.
По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.
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