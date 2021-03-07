В США выявили 58,4 тысячи новых случаев заражения COVID-19

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7 марта 2021, 16:16 Источник: Университет Джонса Хопкинса

врачи в США, Will Lester/Keystone Press Agency

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие сутки зарегистрировали 58,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявили в воскресенье в университете Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США врачи выявили 58 411 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Как уточнили в Университете Джонса Хопкинса, в стране зафиксировали 1 485 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом.

В общей сложности с начала пандемии в Соединенных Штатах Америки коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 28 953 171 гражданина, жертвами заболевания в стране стали 524 362 пациента.