Папа Римский заявил о необходимости уважать и оберегать женщин

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7 марта 2021, 14:51 Источник: ТАСС

Папа Римский, Evandroinetti/Pool/Ibanez

Папа Римский Франциск днем в воскресенье, 7 марта, в преддверии Международного женского дня в рамках своей проповеди в иракском городе Бахдида указал на необходимость уважать и оберегать женщин.

Папа Римский выразил благодарность всем матерям и женщинам, которые являются смелыми и продолжают давать жизнь, "несмотря на все раны". "Женщин надо уважать и оберегать", – подчеркнул понтифик и призвал мужчин уделять внимание прекрасной половине человечества.

Священнослужитель также вспомнил о Богоматери, которая "защищает свыше".