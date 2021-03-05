Дмитрий Певцов поздравил женщин с праздником, посоветовав беречь мужчин

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5 марта 2021, 21:45 Источник: Федеральное агентство новостей

Дмитрий Певцов, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya/Global Look Press

Популярный актер Дмитрий Певцов своеобразно поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. Помимо обычных пожеланий радости, здоровья, терпения, он посоветовал беречь мужчин.

«Пожалуйста, берегите мужчин. Мы слабее, живем меньше, рожать не умеем. Вы - ось, вокруг которой крутятся мужчины с их подвигами, достижениями и глупыми открытиями!» — подчеркнул актер.

Ранее сообщалось, что Александр Балуев не готов дарить дорогие подарки на 8 марта