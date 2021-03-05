Александр Балуев не готов дарить дорогие подарки на 8 марта

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5 марта 2021, 21:21 Источник: Федеральное агентство новостей

Александр Балуев, фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Актер театра и кино Александр Балуев рассказал, что обязательно будет поздравлять любимых и знакомых женщин с праздником 8 Марта. Это прекрасный весенний день и отличный повод сказать какие-то важные слова.

Дорогие подарки Балуев дарить не будет, ведь "дорого же другое! Наверное, это какое-то внимание к человеку".

Россияне в рамках опроса рассказали, как относятся к 8 Марта и 23 Февраля