Россияне в рамках опроса рассказали, как относятся к 8 Марта и 23 Февраля

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22 февраля 2021, 09:51

тюльпаны, pixabay.com

Утром в понедельник, 22 февраля, стало известно, как россияне относятся к 8 Марта и 23 Февраля. Выводы можно сделать по результатам опроса, которые поступили ранее в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, День защитника Отечества положительно оценивают 52% граждан России, а негативно к данному празднику относятся 5% респондентов. 42% опрошенных заявили, что воспринимают 23 Февраля нейтрально, но радуются дополнительному выходному.

61% опрошенных россиян заявили, что оценивают положительно Международный женский день. Нейтрально 8 Марта воспринимают 34% респондентов, а 5% – отрицательно, сообщает RT.