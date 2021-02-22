ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Россияне в рамках опроса рассказали, как относятся к 8 Марта и 23 Февраля

, 09:51

Россияне в рамках опроса рассказали, как относятся к 8 Марта и 23 Февраля
тюльпаны, pixabay.com

Утром в понедельник, 22 февраля, стало известно, как россияне относятся к 8 Марта и 23 Февраля. Выводы можно сделать по результатам опроса, которые поступили ранее в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, День защитника Отечества положительно оценивают 52% граждан России, а негативно к данному празднику относятся 5% респондентов. 42% опрошенных заявили, что воспринимают 23 Февраля нейтрально, но радуются дополнительному выходному.

61% опрошенных россиян заявили, что оценивают положительно Международный женский день. Нейтрально 8 Марта воспринимают 34% респондентов, а 5% – отрицательно, сообщает RT.

ЕТ

В мире

Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готовится в течение недели посетить Техас, который сильнее других штатов пострадал от снежной бури в стране, которая стала сильнейшей за последние 30 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью