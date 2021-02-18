Эксперты о том, как женщины выбирают подарки на 23 февраля

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18 февраля 2021, 15:26 Анна Булатова, Журналист

Фото: cоцсети

Вопрос о том, что подарить своему мужчине на 23 февраля, постепенно закрадывается в головы женщин. За ними следуют и другие: на какой бюджет я рассчитываю и готова ли тратить время на подготовку «идеального» сюрприза. Помимо этого, в обществе сложилось стереотипное мнение, что «защитники» вдвое щедрее милых дам. «АН» решили узнать у экспертов, правда ли, что представительницы слабого пола не хотят удивлять своих мужчин и ищут подарки подешевле и попроще.

«Обобщать всех женщин, наверное, не стоит. Ценник диктует не пол, не праздник, а экономическое положение, которое разное по стране. Некоторые просто боятся дарить мужчинам какие-то дорогие подарки, «дабы он не расслабился» … женщина, как правило, зарабатывает меньше, и поэтому часто старается купить подарок по средствам», - высказал сексолог, психолог Дмитрий Соболев.

Комментируя выбор «стандартных» подарков типа пены для бритья или носков, эксперт назвал две причины такого решения.

Во – первых, отсылка в советское, постсоветское время – «время дефицита». По его словам, тогда дарили «самое основное и самое нужное»: «У многих женщин сохранилось, что дарить надо то, что характеризует их избранника». Эксперт также привел в пример ситуацию с мимозой, две-три веточки которой многие мужчины покупают на 8 марта по сей день.

Во – вторых, выбирать такие «стандартные» подарки могут те дамы, чьи мужчины очень замкнуты и немногословны. В таких случаях она просто не знает, чем может порадовать своего «защитника», и прибегает к простому решению.

А вот имиджмейкер-стилист Любовь Горшенина считает, что когда пара давно живет вместе, то девушки подсознательно думают, что и так достаточно заботятся о своем мужчине. По ее словам, недорогой, но полезный подарок в этом случае можно рассматривать как знак внимания и заботы.

«С другой стороны, можно порассуждать о дорогом подарке ... Если мужчина работает в компании со строгим дресс-кодом …, то запонки уместны. Но опять же - не каждый их носит. Да и дорогие пафосные аксессуары сейчас считаются моветоном. Костюм нужно мерить, поэтому в качестве сюрприза его не рассматриваем. Альтернатива - свитер, потому что трикотаж пластичен», - поделилась она.

Горшенина добавила, что лучше всего выбирать подарок исходя из хобби, увлечений второй половинки: «Тогда он будет уверен, что его интересы вам не безразличны. Раз вы «заморочились» и нашли именно то, что ему интересно».

При этом семейный психолог Анна Грушнева не согласна с мнением предыдущего эксперта. Она рассказала, что мужчина и женщина в отношениях обмениваются энергией, то есть девушка через эмоции наполняет своего партнера, даря ему вдохновение, радость и поддержку.

«… дует ему в крылья. Мужчина же, принимая от женщины такую мотивацию, расправляет свои крылья и отправляется на «охоту». Принося домой «мамонта», он возвращает ей энергию в виде материальных ценностей: подарков, обеспечения, даря чувство безопасности и комфорта», - пояснила эксперт.

Грушнева подчеркнула, что многие современные девушки не принимают такой «естественный порядок взаимодействия в паре и пытаются соревноваться с мужчинами», доказывая, что могут всё сами. Психолог уверена, что лучше удивлять избранника не материальными подарками, а эмоциональными. Возможно, поэтому многие женщины не готовы покупать своим возлюбленным дорогие подарки, и это правильно, считает она.

«… ещё ценнее его радовать не банальными «расходниками», а вложиться эмоционально в свой подарок, вызвать эмоции, чтобы его наполнить. Таким подарком может стать, например, романтический вечер для двоих или рыбалка, о которой мужчина давно мечтал. Можно сказать, что его нужно одаривать эмоциями, а не деньгами», - резюмировала эксперт.