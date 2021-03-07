Власти Бухареста ужесточают ограничительные меры с 8 марта

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7 марта 2021, 14:23 Источник: ТАСС

Бухарест, pixabay.com

Власти столицы Румынии Бухареста в воскресенье, 7 марта, приняли решение ужесточить в городе ограничительные меры из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нового типа граждан.

С завтрашнего дня в Бухаресте будут закрыты все внутренние помещения в ресторанах и барах, кинотеатры, театры и игорные заведения.

Кроме того, с 8 марта запрещается проводить спектакли, концерты и фестивали под открытым небом. Учебные заведения позволено будет посещать только воспитанников детских садов, ученикам начальной школы и выпускных классов профессиональных школ.