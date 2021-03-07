Меган Маркл заявила, что дворец участвовал в распространении лжи о ней и принце Гарри

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7 марта 2021, 14:15

Меган Маркл, Cbs/Keystone Press Agency

В рамках тизера интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри, Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец участвовал в распространении "бесконечной лжи" о ней и принце Гарри.

Телеведущая, как следует из отрывка интервью, спросила Меган, как она отнесется к реакции дворца на ее беседу с журналисткой. Экс-актриса заметила: "Если это связано с риском что-то потерять, ... что ж, уже многое потеряно".

Герцогиня Сассекская также подчеркнула, что не знает, мог ли дворец ожидать, что по прошествии времени они с мужем все равно будут молчать, хотя Фирма (таким словом обозначается Корона, оно намекает на эксклюзивную деятельность королевской семьи) якобы играет активную роль в воспроизводстве "бесконечной лжи" о семейной паре.

Напомним, большое интервью принца Гарри и Меган Маркл выйдет в 4.00 по московскому времени 8 марта.

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