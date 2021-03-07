Опра Уинфри получит до 9 млн долларов за интервью с принцем Гарри и Меган Маркл

Американская телеведущая Опра Уинфри получит от канала CBS около 9 миллионов долларов в качестве лицензионного сбора за возможность показать интервью с британским принцем Гарри и его женой Меган Маркл.
Источники, знакомые с деталями сделки, сообщли, что в рамках соглашения с продюсерской компанией Опры Harpo Productions вещатель CBS заплатит от 7 до 9 миллионов долларов. Известно также, что возможность показа 30-секундной рекламы во время трансляции интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими будет стоит компаниям около 325 тысяч долларов, что почти в два раза выше обычной цены.
Пресс-секретарь супружеской пары в свою очередь заявил, что им гонорар за интервью Опре Уинфри не выплатят.
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