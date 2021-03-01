В сети опубликован тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

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1 марта 2021, 14:00

принц Гарри и Меган Маркл, Cbs/Keystone Press Agency

В сети опубликовали тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, которое выйдет в грядущее воскресенье, 7 марта. Предполагается, что супруги раскроют в этой беседе целый ряд секретов.

Опра Уинфри в тизере подчеркнула, что в ее разговоре с герцогом и герцогиней Сассекскими нет ни одной запретной темы. Кроме того, в опубликованном отрывке журналистка спросила Меган, заставляли ли ее молчать, когда она выполняла обязанности члена королевской семьи, или она приняла решение не рассказывать о своих переживаниях сама. Пока не сообщается, что на это ответила экс-актриса.

Известно также, что для разговора с Уинфри Маркл выбрала длинное черное платье с белым узором и черные туфли на высокой шпильке. Кроме того, она сделала яркий макияж и гладкую прическу. Беседа состоялась в доме Меган и Гарри в Калифорнии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex)