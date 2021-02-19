Отец Меган Маркл после новости о второй беременности дочери сделал заявление

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2021, 12:57 Источник: The Sun

принц Гарри и герцогиня Меган, Rh1/Keystone Press Agency

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл после появления новости о второй беременности своей дочери сделал заявление. Соответствующую информацию предоставили накануне британские журналисты.

71-летний Маркл признался в беседе с сотрудниками СМИ, что однажды мечтает встретиться со своими внуками, несмотря на сложности в отношениях с дочкой. Томас также пожелал Меган и Гарри, чтобы рождение их второго ребенка прошло без осложнений.

Ранее стало известно, что уже в ближайшие месяцы герцог и герцогиня Сассекские подарят своему сыну Арчи брата или сестру.