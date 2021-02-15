Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ждут второго ребёнка

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15 февраля 2021, 08:18

Принц Гарри и Меган Маркл, фото: vk.com/meghan_markle

В семье британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл ожидается пополнение.

О том, что внук королеву Великобритании Елизаветы второй с женой ждут второго ребёнка, подтвердил официальный представитель герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган.

Они рады, что станут родителями второй раз, а у их старшего сына Арчи появится брат или сестра. "Ее Величество, Герцог Эдинбургский, Принц Уэльский и вся семья в восторге и желают им всего наилучшего", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл в мае 2021 года исполнится два года.

Прошлым летом Меган была беременна, но у нее случился выкидыш. Герцогиня тяжело переживала.

В январе 2020 года Меган и Гарри уехали из Лондона в США. К Гарри и Меган теперь не обращаются «Ваше королевское высочество». Принцем Гарри остался, как и герцогом и герцогиней Меган Маркл.

Пару напрягало повышенное внимание СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@_meghanmarkle_belgique)