В МИД Китая заявили, что США постоянно «нагло вмешиваются» во внутренние дела других стран

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7 марта 2021, 13:22 Источник: ТАСС

глава МИД Китая Ван И, Chen Yehua/XinHua

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в воскресенье, 7 марта, что США в течение длительного времени под предлогом защиты прав человека "нагло вмешиваются" во внутренние дела других стран.

Ван И в рамках ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что подобные действия США создают большое количество проблем в мире, а иногда приводят к конфликтам и "турбулентности".

По мнению главы МИД Китая, крайне важно, чтобы власти Соединенных Штатов Америки как можно скорее осознали это, поскольку в противном случае в мире не будет порядка и спокойствия.