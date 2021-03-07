В МИД Китая заявили, что США постоянно «нагло вмешиваются» во внутренние дела других стран

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в воскресенье, 7 марта, что США в течение длительного времени под предлогом защиты прав человека "нагло вмешиваются" во внутренние дела других стран.
Ван И в рамках ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что подобные действия США создают большое количество проблем в мире, а иногда приводят к конфликтам и "турбулентности".
По мнению главы МИД Китая, крайне важно, чтобы власти Соединенных Штатов Америки как можно скорее осознали это, поскольку в противном случае в мире не будет порядка и спокойствия.
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