США обеспокоены вакцинной дипломатией России и Китая

Аргументы Недели → Армия 13+

6 марта 2021, 10:32

Фото: соцсети

Администрация США считает, что Китай и Россия используют поставки другим странам вакцин от COVID-19 для выполнения дипломатических задач, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет агентство «Интерфакс Украина».

Вашингтон увидел в поставках российской вакцины «Спутник V» - угрозу для США. «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, США выступают за то, чтобы передача вакцин на мировой арене проводилась «через международные координационные механизмы, такие, как, к примеру, COVAX». Она пояснила, что США будут готовы активнее помогать другим странам с вакцинами, когда выполнят задачу по иммунизации собственного населения.