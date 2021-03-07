В Минобороны ФРГ рассказали о «недостатках» российской армии

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7 марта 2021, 12:25 Источник: Welt am Sonntag

российские военные, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны ФРГ в докладе заявило о тревоге в связи с якобы растущей угрозой со стороны РФ и Китая, а также расширением военных возможностей этих стран. Отмечается, однако, что у российской армии есть недостатки.

Сообщается, что военных экспертов Германии беспокоят внедрение российской стороной высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия, которые "едва ли можно перехватить", и "приоритетная модернизация" ядерного потенциала. В Минобороны ФРГ утверждают, что Москва в настоящий момент располагает примерно 6 375 атомными боеголовками.

В ведомстве также заметили, что 840 тысяч российских военнослужащих очень хорошо подготовлены и обладают возможностью быстрого перемещения.

Эксперты Минобороны ФРГ, однако, считают, что у армии Российской Федерации есть и недостатки, среди которых значатся нехватка ударных беспилотных летательных аппаратов и "ограниченные возможности" для проведения длительных военно-морских операций в мировых масштабах.