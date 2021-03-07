Испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводной лодки пройдут в этом году

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7 марта 2021, 11:18

Фото: соцсети

Первый испытательный пуск гиперзвукового «Циркона» с подводного носителя - атомной подводной лодки Северного флота «Северодвинск» - будет выполнен не раньше июня. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый испытательный пуск «Циркона» с «Северодвинска» может быть выполнен самое раннее в июне. Точной даты начала испытаний пока нет», - сказал он. До этого испытательные пуски «Цирконов» выполнялись с надводного корабля, фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

По словам другого источника ТАСС, «принято решение максимально ускорить испытания «Цирконов», которые будут идти теперь параллельно с надводного и подводного носителей». «Фрегат в течение года выстрелит дважды в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) и до четырех раз - в рамках государственных совместных испытаний. Параллельно летом начнутся ЛКИ «Циркона» с субмарины. Предполагается выполнить до четырех пусков, первый - из надводного положения. Осенью начнутся госиспытания с «Северодвинска». В случае их успеха с обоих типов носителей предполагается принять «Циркон» на вооружение в первой половине 2022 года», - сказал он. В реутовском НПО машиностроения, где разработали и производят «Цирконы2, не стали комментировать информацию источников.