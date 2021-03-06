Елизавету II лишили личного самолета

В Великобритании распродадут официальный парк самолетов королевы Елизаветы II из-за сокращения оборонных расходов. Теперь королева будет в случае необходимости летать одним бортом с премьер-министром Борисом Джонсоном.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Она всегда передвигалась на личном воздушном транспорте.
В авиапарке короны находятся четыре региональных самолета BAE-146 и вертолет AW-109. Авиатехника базируется на базе ВВС Northolt на западе Лондона. Вертолет королева продолжит использовать.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.