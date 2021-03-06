ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Елизавету II лишили личного самолета

, 21:20

Елизавету II лишили личного самолета
Елизавета II, фото: Pool/Keystone Press Agency

В Великобритании распродадут официальный парк самолетов королевы Елизаветы II из-за сокращения оборонных расходов. Теперь королева будет в случае необходимости летать одним бортом с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Она всегда передвигалась на личном воздушном транспорте.

В авиапарке короны находятся четыре региональных самолета BAE-146 и вертолет AW-109. Авиатехника базируется на базе ВВС Northolt на западе Лондона. Вертолет королева продолжит использовать.

Ранее стало известно, что 99-летний британский принц Филипп перенес операцию на сердце.

НС

В мире

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Президент Украины Владимир Зеленский порадовался помощи США, которые приняли санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского «за значительную коррупцию». Санкции власти США ввели и против родственников олигарха.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью