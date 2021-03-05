99-летний британский принц Филипп перенес операцию на сердце из-за давних проблем с данным органом. Согласно последней информации, хирургическое вмешательство прошло без каких-либо осложнений.
В настоящий момент супруг королевы Елизаветы II находится в госпитале. Предполагается, что он проведет в больнице еще несколько дней.
Отметим, что текущая госпитализация стала самой долгой за всю жизнь принца Филиппа.
Напомним, что несколько дней назад в сети появилась информация о том, что принцу Гарри порекомендовали вернуться в Лондон из США, чтобы попрощаться с дедушкой. Известно, однако, что герцог Сассекский все еще находится в Штатах.
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