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99-летний британский принц Филипп перенес операцию на сердце

, 12:22 Источник: CBS

99-летний британский принц Филипп перенес операцию на сердце
принц Филипп, i-Images / Pool

99-летний британский принц Филипп перенес операцию на сердце из-за давних проблем с данным органом. Согласно последней информации, хирургическое вмешательство прошло без каких-либо осложнений.

В настоящий момент супруг королевы Елизаветы II находится в госпитале. Предполагается, что он проведет в больнице еще несколько дней.

Отметим, что текущая госпитализация стала самой долгой за всю жизнь принца Филиппа.

Напомним, что несколько дней назад в сети появилась информация о том, что принцу Гарри порекомендовали вернуться в Лондон из США, чтобы попрощаться с дедушкой. Известно, однако, что герцог Сассекский все еще находится в Штатах.

ЕТ

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