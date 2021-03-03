Royal Observer: принцу Гарри рекомендовали вернуться в Британию, чтобы попрощаться с дедушкой

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3 марта 2021, 21:01 Источник: The Royal Observer

принц Гарри, Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de

Издание The Royal Observer, ссылаясь на собственные источники в Букингемском дворце, сообщило, что принцу Гарри рекомендовано вернуться в Британию, чтобы попрощаться с дедушкой – принцем Филиппом.

1 марта 99-летний супруг Елизаветы II был переведен из лондонской клиники имени короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея, поскольку ему потребовалось проведение обследования, связанного с хроническим заболеванием сердца. Первоначальной причиной госпитализации принца Филиппа стала инфекционная болезнь, которую врачи пока не смогли вылечить.

Источники The Royal Observer сообщают, что во дворце якобы уже начали готовиться к похоронам мужа британской королевы. Данная информация, однако, не является подтвержденной.